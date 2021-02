Grande Fratello Vip, "Un giorno si è svegliato e ha detto di non amarmi": la confessione di Rosalinda Cannavò (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò torna a parlare della sua relazione con Giuliano Condorelli, svelando ulteriori retroscena. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 3 febbraio 2021)torna a parlare della sua relazione con Giuliano Condorelli, svelando ulteriori retroscena.

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', il dolce biglietto di Rosalinda ad Andrea Zenga #andreazenga - Germanottafan03 : se Alfonso strumentalizzerà anche la morte di una persona (come ha già fatto la sera di Capodanno), può salutare la… - eatpraytrash : Io penso che un momento del genere nessuno dovrebbe viverlo in questo modo, davanti a tutti Italia. Il grande frat… -