Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò su Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: "Mi sento invasa nel mio privato" (VIDEO) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Samantha e Andrea raccontano a Rosalinda i commenti di Stefania e Tommaso sul suo biglietto a Zenga. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Samantha e Andrea raccontano ai commenti disul suo biglietto a Zenga.

Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - FlavyArtel : Quindi ora il Draghi avra' a che fare con il renzusconi. Again .E c è chi si preoccupa delle analisi/delusioni de… - ineedscofield : RT @_Tessie255_: Oggi credo sia giusto, a parte tutto, mandare un’abbraccio grande a tutta la famiglia di Dayane. Perdere un fratello è qua… -