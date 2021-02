“Grande Fratello Vip” | il dolce biglietto di Rosalinda ad Andrea Zenga

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nella Casa del “Vip” dopo tante liti è arrivato il momento della tenerezza. Stavolta inaspettata. Quella tra. L’attrice gli dedica unmessaggio, non senza imbarazzo, ene rimane piacevolmente sorpreso. I due si sono nominati a vicenda, ma qualcosa nelle ultime ore è cambiato. “Mi sei piaciuto tanto per come hai affrontato la situazione. Sei un uomo con valori molto rari da trovare oggi. Continua così, lo dimostri ogni giorno”, scrive la Cannavò. “Siamo proprio sulla stessa lunghezza d’onda. Lui è molto simile a me: abbiamo la stessa timidezza, la stessa delicatezza”, dicea Samantha. Non solo. La gieffina confessa che “spesso non riesco a sostenere lo sguardo diperché c’è qualcosa che mi ...