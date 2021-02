Grande Fratello, ricordate le Gemelle Vella? Ecco oggi come sono e cosa fanno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ricordate le bellissime Gemelle Vella? Ex concorrenti del Grande Fratello 14, diventarono delle icone sexy in pochissimo tempo. Che fine hanno fatto? Grande Fratello: che fine hanno fatto Jessica e Lidia Vella Le Gemelle più famose della storia del Grande Fratello, conquistarono il pubblico del reality, spaccandolo completamente a metà. Da una parte c’era che tifava per loro, dall’altra chi proprio non sopportava gli atteggiamenti di Jessica e Lidia Vella. Chi le sosteneva inneggiava la loro superba bellezza e la spontaneità che a volte, le induceva ad essere fin troppo schiette e dirette. Chi invece le voleva fuori dalla casa più spiata d’Italia, mal tollerava i modi ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021)le bellissime? Ex concorrenti del14, diventarono delle icone sexy in pochissimo tempo. Che fine hanno fatto?: che fine hanno fatto Jessica e LidiaLepiù famose della storia del, conquistarono il pubblico del reality, spaccandolo completamente a metà. Da una parte c’era che tifava per loro, dall’altra chi proprio non sopportava gli atteggiamenti di Jessica e Lidia. Chi le sosteneva inneggiava la loro superba bellezza e la spontaneità che a volte, le induceva ad essere fin troppo schiette e dirette. Chi invece le voleva fuori dalla casa più spiata d’Italia, mal tollerava i modi ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - Sara67680227 : RT @GrandeFratello: Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - Rosmello2021 : RT @Steph3nie1: Ragazzi avvisiamo e tagghiamo tutti il grande fratello per comunicare di far uscire i concorrenti in giardino questa sera p… -