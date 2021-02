Granato del M5S all’attacco: “Niente governo tecnico con noi dentro” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura Granato, su Facebook, lancia subito l’attacco dopo l’annuncio del Quirinale della convocazione di Mario Draghi per mercoledì alle 12 per dargli l’incarico di formare un nuovo governo. “Dopo aver assistito ai rilanci squallidi di un Renzi che pubblicamente chiedeva MES, TAV, Prescrizione e, in separata sede, 4 ministeri , per ben due giorni, la corda si è spezzata.. anche troppa pazienza abbiamo avuto. Noi senatori abbiamo una linea sola: fallita la strada politica, per noi non restano che le urne, nessuna fiducia ad un governo tecnico!”, afferma Granato. “Bisogna rialzarsi e reagire, perché più la vecchia politica offre simili spettacoli, più il Movimento 5 Stelle deve dimostrare che un altro modo di far politica è possibile, perché della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura, su Facebook, lancia subito l’attacco dopo l’annuncio del Quirinale della convocazione di Mario Draghi per mercoledì alle 12 per dargli l’incarico di formare un nuovo. “Dopo aver assistito ai rilanci squallidi di un Renzi che pubblicamente chiedeva MES, TAV, Prescrizione e, in separata sede, 4 ministeri , per ben due giorni, la corda si è spezzata.. anche troppa pazienza abbiamo avuto. Noi senatori abbiamo una linea sola: fallita la strada politica, per noi non restano che le urne, nessuna fiducia ad un!”, afferma. “Bisogna rialzarsi e reagire, perché più la vecchia politica offre simili spettacoli, più il Movimento 5 Stelle deve dimostrare che un altro modo di far politica è possibile, perché della ...

Giul_Granato : Avere ministri competenti che lavorano per le classi dominanti significa semplicemente che attueranno meglio politi… - mcacciaglia64 : @Giul_Granato @trecarte Il RDC è stato introdotto da una delle peggiori forze politiche che hanno solcato lo scenar… - enmorlicchio : @Giul_Granato Ti consiglio di vedere i documenti del @DD_Forum, @LRiabitare cercare in rete gli interventi in video… - pietrogranero : @Giul_Granato Era arrivato a capo del PD proprio perché quello non è un partito di sinistra - Giul_Granato : #Renzi è stato capo del più grande partito della 'sinistra' italiana. Ora vuole l'abolizione del… -