Graduatorie ATA terza fascia: la laurea vale solo due punti, anche se attinente al profilo di assistente amministrativo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Graduatorie terza fascia personale ATA: a breve le Graduatorie si riapriranno. Potranno inserirsi nuovi aspiranti, mentre quelli già inseriti potranno confermare o aggiornare il punteggio. Prevista anche la possibilità di modificare la provincia di inserimento. Ma con quasi due milioni di domande, certamente non tutti hanno avuto la possibilità di poter iniziare a lavorare.

