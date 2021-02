Governo, Zingaretti rilancia: “Incontro con M5s e Leu per dare forza all’alleanza” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Con l’incarico a Mario Draghi si apre una fase nuova che puo’ portare il Paese fuori dall’incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda. Siamo pronti a contribuire con le nostre idee a questa sfida per fermare la pandemia, per concludere la campagna vaccinale, per un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilita’ ambientale e sociale, sulla difesa e sul rilancio di una forte collocazione europeista dell’Italia, che in questi mesi abbiamo riconquistato. Bisogna puntare a una fase di investimenti e crescita, ora possibile con il Next Generation Eu, attenta all’inclusione e ai diritti delle persone, per realizzare le riforme istituzionali di cui il Paese ha urgente bisogno”. Cosi’ il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una nota. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Con l’incarico a Mario Draghi si apre una fase nuova che puo’ portare il Paese fuori dall’incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda. Siamo pronti a contribuire con le nostre idee a questa sfida per fermare la pandemia, per concludere la campagna vaccinale, per un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilita’ ambientale e sociale, sulla difesa e sul rilancio di una forte collocazione europeista dell’Italia, che in questi mesi abbiamo riconquistato. Bisogna puntare a una fase di investimenti e crescita, ora possibile con il Next Generation Eu, attenta all’inclusione e ai diritti delle persone, per realizzare le riforme istituzionali di cui il Paese ha urgente bisogno”. Cosi’ il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una nota.

