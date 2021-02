Governo | Zingaretti | ' italiani sanno chi ha usato badile per costruire e piccone per distruggere'

riotta : Nella partita a poker del governo tra Renzi, Conte, Grillo e Zingaretti cominciano le ultime mani, quando chi ha pa… - Agenzia_Ansa : #Zingaretti: 'Con Draghi fase nuova, ora incontro con M5s-Leu'. #ANSA #Draghi @nzingaretti - Corriere : Pd, Zingaretti chiede un incontro a M5S e Leu: «Si apre fase nuova, dare forza all’alleanza» - hogiadato : RT @dukana2: Governo #Draghi, il #Pd tenta di convincere ?@Mov5Stelle? !! NOOOO!! CAPITO?? HO DETTO NO!! ??@luigidimaio? ?@riccardo_fra? ?@… - dukana2 : RT @dukana2: Governo #Draghi, il #Pd tenta di convincere ?@Mov5Stelle? !! NOOOO!! CAPITO?? HO DETTO NO!! ??@luigidimaio? ?@riccardo_fra? ?@… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Zingaretti

...un eventualedi Mario Draghi, arrivato già nella serata di martedì, ottiene 570 retweet e 6 mila like. Ancora silenti, su Twitter, il segretario del Partito Democratico Nicola(che ......Nicolaha preso in mano il Pd - prosegue - il partito era isolato, al 15% nei sondaggi, circondato da una marea populista di destra e anche di sinistra, inerme di fronte a un...Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Draghi è una personalità di grande prestigio, una forza e una risorsa apprezzata nel mondo e credo che puo’ portare l’Italia fuori ...Possiamo permetterci un nuovo fallimento, e dover aspettare chissà quanti anni ancora per poter abbracciare una legge tanto necessaria?