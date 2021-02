Governo ultime notizie: esecutivo a guida Mario Draghi. Chi lo sosterrà? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Governo ultime notizie: la formazione del Conte ter sembrava lo sblocco obbligato della crisi politica scatenata da Italia Viva. D’altra parte, nell’ultimo giorno di trattative, i renziani hanno definitivamente chiuso ad ogni possibilità di accordo. Fico ha rimesso il suo mandato esplorativo nelle mani del Presidente della Repubblica. Mattarella ha quindi individuato in Mario Draghi quella figura di “alto profilo” cui affidare la sfida della campagna vaccinale e la gestione degli ingenti fondi in arrivo dall’Europa. Governo ultime notizie: la scelta di Mattarella Governo ultime notizie: non si è ben capito perché ma, alla fine, si sono concluse con un nulla di fatto le trattative volte a ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 3 febbraio 2021): la formazione del Conte ter sembrava lo sblocco obbligato della crisi politica scatenata da Italia Viva. D’altra parte, nell’ultimo giorno di trattative, i renziani hanno definitivamente chiuso ad ogni possibilità di accordo. Fico ha rimesso il suo mandato esplorativo nelle mani del Presidente della Repubblica. Mattarella ha quindi individuato inquella figura di “alto profilo” cui affidare la sfida della campagna vaccinale e la gestione degli ingenti fondi in arrivo dall’Europa.: la scelta di Mattarella: non si è ben capito perché ma, alla fine, si sono concluse con un nulla di fatto le trattative volte a ...

