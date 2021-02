Governo: tutto tecnico o modello Ciampi, rebus su squadra Draghi (2) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - All'Interno potrebbe esserci la conferma di Luciana Lamorgese, mentre gli occhi sono puntati anche sul ministero della Salute: importante capire chi sarà chiamato a gestire l'emergenza Covid. Su questa pedina, circola il nome di Antonella Polimeli, ex preside della facoltà di Medicina dell'Università Sapienza e attuale rettrice dell'ateneo capitolino. Ammesso che l'attuale ministro, Roberto Speranza, non resti al suo posto. Se infatti il Governo dovesse tingersi di politica, si cercherà di coinvolgere i big dei partiti coinvolti. Con l'eventuale sì del M5S, un posto nell'esecutivo sarebbe sicuramente destinato a Luigi Di Maio, ma anche il premier Giuseppe Conte -benché oggi prima di incontrare Draghi abbia detto ad alcuni ministri uscenti a lui vicino che avrebbe declinato qualsiasi offerta- potrebbe andare ad occuparne una casella. Così ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - All'Interno potrebbe esserci la conferma di Luciana Lamorgese, mentre gli occhi sono puntati anche sul ministero della Salute: importante capire chi sarà chiamato a gestire l'emergenza Covid. Su questa pedina, circola il nome di Antonella Polimeli, ex preside della facoltà di Medicina dell'Università Sapienza e attuale rettrice dell'ateneo capitolino. Ammesso che l'attuale ministro, Roberto Speranza, non resti al suo posto. Se infatti ildovesse tingersi di politica, si cercherà di coinvolgere i big dei partiti coinvolti. Con l'eventuale sì del M5S, un posto nell'esecutivo sarebbe sicuramente destinato a Luigi Di Maio, ma anche il premier Giuseppe Conte -benché oggi prima di incontrareabbia detto ad alcuni ministri uscenti a lui vicino che avrebbe declinato qualsiasi offerta- potrebbe andare ad occuparne una casella. Così ...

