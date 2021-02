Governo, Toninelli: “Abbiamo fatto di tutto. Perfino annientarci di lavoro” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi. Abbiamo fatto di tutto. Perfino annientarci negli uffici a lavorare pur di dare una mano a chi ne aveva bisogno. Questo per noi è stato governare l’Italia”. Lo ha scritto Danilo Toninelli, ex ministro dei Trasporti 5 stelle, in un messaggio su Facebook. “Lo Abbiamo fatto avendo contro tutto il sistema organizzato di potere – continua – Lo Abbiamo fatto pur sapendo che stavamo perdendo consenso. Orgogliosi del fatto che per noi gli italiani erano prima di tutto persone, non solo elettori. E anche questa volta rimarremo seri e responsabili. Ma non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi”. Toninelli ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi.dinegli uffici a lavorare pur di dare una mano a chi ne aveva bisogno. Questo per noi è stato governare l’Italia”. Lo ha scritto Danilo, ex ministro dei Trasporti 5 stelle, in un messaggio su Facebook. “Loavendo controil sistema organizzato di potere – continua – Lopur sapendo che stavamo perdendo consenso. Orgogliosi delche per noi gli italiani erano prima dipersone, non solo elettori. E anche questa volta rimarremo seri e responsabili. Ma non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi”....

AMorelliMilano : Quando #Toninelli avrebbe voluto 'prendere a calci #Renzi', che 'dice menzogne in maniera cronica'. Ora, pur di non… - fanpage : Il secco no a Mario Draghi di Danilo Toninelli. - fattoquotidiano : Governo, Toninelli e Mantero (M5s): “Impossibile maggioranza con Renzi, meglio il voto. Sì a esponenti di Italia vi… - PasqualeChiuso : RT @lercionotizie: #ultimora Toninelli: 'Sì a governo Draghi a patto che il Presidente del consiglio sia Conte' - BlackBeard_Ale : @lercionotizie ci vorrebbe un bel governo Toninelli, per portare la satira a livelli mai visti prima. -