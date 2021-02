(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Dopo le parole del presidente Mattarella si può aprire unaper l'con opportunità uniche e irripetibili, abbiamo circa 300 miliardi da gestire, serve competenza e noi siamoa sostenerla con lealtà". Lo dice Daniela, senatrice di Iv. "Viva ha condotto una battaglia politica difficile per l'amore del Paese e per tutti glini che non stanno ottenendo le risposte concrete di cui avrebbero bisogno", aggiunge.

TV7Benevento : Governo: Sbrollini (Iv), 'pronti a sostenere nuova fase per l'Italia'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Sbrollini

SassariNotizie.com

... il cui ruolo è essenziale e indispensabile, come guida del prossimo". Italia Viva Infine l'... La loro posizione è stata (ri)espressa dalla veneta Daniela: "Italia Viva non ha mai ...Lo scrive su Twitter Daniela, senatrice e responsabile del cantiere Cultura e sport di Italia Viva Gasparri: 'Decreto ci ha evitato una umiliazione mondiale' 'Ilbastonato dal CIO ...Roma, 3 feb (Adnkronos) – “Dopo le parole del presidente Mattarella si può aprire una nuova fase per l’Italia con opportunità uniche e irripetibili, abbiamo circa 300 miliardi da gestire, serve compet ...“Non è mai stata una crisi al buio, anzi l’aver ritirato la nostra delegazione al Governo é servito a far comprendere agli alleati che accanto alla drammatica crisi sanitaria corre velocissima una ter ...