Governo | Salvini | ' occasione e appuntamento per Italia non per me in Europa'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Mario Draghi "è un'occasione per l'Italia, un appuntamento per l'Italia". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Otto e mezzo' su La7, a chi gli chiedeva se un sostegno della Lega ad un Governo guidato dall'ex presidente della Bce potrebbe favorire una sua legittimazione in Europa.

fattoquotidiano : TUTTI FURIOSI CON #ITALIAVIVA In attesa del nuovo governo, torna in campo la società civile. Lettere aperte, appell… - Giorgiolaporta : #CONTE non è più il Capo del #Governo italiano. Quello che puntava il dito e faceva i nomi di #Meloni e #Salvini da… - matteosalvinimi : #Salvini: Fortuna che bisognava fare in fretta: se c'è un Governo ce lo dicano entro oggi, sennò si vada a votare.… - il_brigante07 : RT @GioChirilly: Già da questa estate si vociferava di un governo #Draghi con l'appoggio di Berlusconi Salvini e Renzi. O me lo sono sogna… - willtruman70 : Sentire parlare #salvini mi fa pensare che un governo #draghi ora può farci solo bene ! #ottoemezzo -