Governo: riunione gruppi Iv con Renzi stasera (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - E' stata convocata per stasera alle 23 su zoom, a quanto si apprende, una riunione dei gruppi parlamentari di Italia Viva con Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - E' stata convocata peralle 23 su zoom, a quanto si apprende, unadeiparlamentari di Italia Viva con Matteo

petergomezblog : Nuovo governo, diretta – Fico al Colle in serata. Italia viva contesta il verbale della riunione, che non si farà.… - TV7Benevento : Governo: riunione gruppi Iv con Renzi stasera... - lallosmith : Non so se l'arrivo di #Draghi sia merito o colpa di #Renzi. So che ha messo una pistola carica in mano al governo,… - PensieroLiber0 : Solo io ho l'impressione che il governo Daghi è stato deciso nella riunione a Rebibbia con Verdini? #draghiPremier #Draghi - PensieroLiber0 : @pirroelisa @babylonboss Ma era già tutto concordato il governo draghi è stato deciso nella riunione a Rebibbia con Verdini -