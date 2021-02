Governo, Meloni “Da Fdi nessuna possibilità di sostenere Draghi” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sarò chiara. Non c’è alcuna possibilità di una partecipazione o anche di un sostegno da parte di Fratelli d’Italia al Governo Draghi. Gli italiani hanno il diritto di votare. Continuiamo a lavorare per tenere il centrodestra unito e portare gli italiani alle elezioni. Fatevene una ragione”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sarò chiara. Non c’è alcunadi una partecipazione o anche di un sostegno da parte di Fratelli d’Italia al. Gli italiani hanno il diritto di votare. Continuiamo a lavorare per tenere il centrodestra unito e portare gli italiani alle elezioni. Fatevene una ragione”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Giorgiolaporta : #CONTE non è più il Capo del #Governo italiano. Quello che puntava il dito e faceva i nomi di #Meloni e #Salvini da… - FratellidItalia : #Meloni: 'Non penso la soluzione ai gravi problemi sanitari, economici e sociali della Nazione sia l’ennesimo gover… - Adnkronos : Governo, Meloni: 'Anche da opposizione Fdi lavorerà per il bene della Nazione' - MicheleMagistr3 : @marcoboldin1 La Lega appoggia il governo. La Lega perde voti, i conservatori alla Meloni e gli euroscettici a Para… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - 'Sarò chiara. Non c'è alcuna possibilità di una partecipazione o anche di un sostegno da parte d… -