**Governo: incontro Pd-M5s-Leu alle 19 da remoto** (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb (Adnkronos) – L’incontro tra la delegazione Pd e quelle di M5S e Leu si svolgerà alle ore 19 da remoto. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb (Adnkronos) – L’tra la delegazione Pd e quelle di M5S e Leu si svolgeràore 19 da remoto. L'articolo CalcioWeb.

VincenzoDeLuca : #RecoveryPlan: non appena si sarà formato il nuovo Governo, rinnoveremo la richiesta di incontro per sapere con esa… - Maumol : 'Serve un governo di alto profilo, darò presto un incarico non politico'. Così il capo dello Stato Sergio Mattarell… - Agenzia_Ansa : #Zingaretti: 'Con Draghi fase nuova, ora incontro con M5s-Leu'. #ANSA #Draghi @nzingaretti - hogiadato : RT @dukana2: Governo #Draghi, il #Pd tenta di convincere ?@Mov5Stelle? !! NOOOO!! CAPITO?? HO DETTO NO!! ??@luigidimaio? ?@riccardo_fra? ?@… - dukana2 : RT @dukana2: Governo #Draghi, il #Pd tenta di convincere ?@Mov5Stelle? !! NOOOO!! CAPITO?? HO DETTO NO!! ??@luigidimaio? ?@riccardo_fra? ?@… -