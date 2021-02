Governo | Guzzetta | ‘tra le opzioni anche Draghi ed elezioni | con voto in estate’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “L’opzione tra governo ednon esprime necessariamente un’alternativa secca: governoedsi possono combinarein modo modulare, cioè prima un esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca centrale europea, poi ilsubito dopo l’estate come avverrà in Germania. E se Mattarella sciogliesse le camere prima del semestre bianco, sarebbe il nuovo Parlamento ad eleggere il prossimo presidente della Repubblica. Si potrebbe dunque immaginare una road map in cui durante la prima fase di governo di emergenza si anticipi la data delle”. A tratteggiare lo scenario è il costituzionalista Giovanniche, conversando con l’Adnkronos del conferimento dell’incarico a Mario, afferma: ...