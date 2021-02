Governo | Fitoussi | ' grande stima per Draghi | uomo con visione lungimirante'

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Ho unaper Mario: è stato il migliore banchiere centrale che abbiamo avuto in Europa e per distacco. Ha salvato l'euro e l'area dell'euro, non è poco. Ha accettato di far passare le sue convinzioni prima della politica durante il braccio di ferro con alcuni membri del Consiglio della Bce". Ad affermarlo all'Adnkronos è l'economista francese Jean-Paul, docente all'istituto di studi politici di Parigi e all'Università Luiss di Roma dopo che l'ex presidente della Bce ha accettato l'incarico a presidente del Consiglio con riserva., spiega, "èche ha una. Quando è stato alla guida della Bce ha avuto il coraggio di fare in modo che la banca centrale sia al servizio ...

Il Tempo

Come ribadito dal Banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi, che con il Professorha ... erogabili in 6 anni e subordinati alla presentazione di un piano di riforme che ildell'......("è imperdonabile che proprio dal maggior beneficiario arrivi questo colpo"). Di Maio ... Bettini ("rispetto a questonon ci sono alternative"), Conte ("girerò l'Italia città per città,...Condividi questo articolo:Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Ho una grande stima per Mario Draghi: è stato il migliore banchiere centrale che abbiamo avuto in Europa e per distacco. Ha salvato l’euro e l’are ...Doveva essere l’anno del rilancio dell’integrazione europea grazie alla Conferenza voluta da Macron, ma nonostante l’impegno della Commissione contro la pandemia i Paesi rischiano di procedere in ordi ...