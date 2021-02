Governo e Regioni mettono a punto la nuova fase della campagna vaccinale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Confermando l’auspicio che la situazione nazionale trovi al più presto una soluzione, proseguire con larimane la priorità: per questo oggi abbiamo definito con ille modalitàprossima, che sarà dedicata alla popolazione over 80”. Così il presidenteConferenza delle, Stefano Bonaccini, al termine dell’incontro con i ministri Speranza e Boccia e il commissario Arcuri di oggi pomeriggio.“Come tutti sappiamo, gli anziani sono la categoria più colpita dalla pandemia ed è fondamentale metterla in sicurezza il prima possibile. Per questo abbiamo convenuto di assegnare a ogni Regione e Provincia Autonoma un numero di dosi di vaccini pari al numero degli ultraottantenni che vi sono assistiti. ...