Governo Draghi, Salvini: “Se dice che si vota nel 2023 nessuna fiducia” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Se Draghi dice che si va a votare tra due anni, è chiaro che non si può. Io non ho detto né di no né di sì a priori. In base alle risposte, prenderemo una posizione. Ma se devono esserci altri giorni o settimane persi, allora votano in tutto il mondo…”. Matteo Salvini apre alla possibilità di dare la fiducia a un Governo presieduto da Mario Draghi, ma in un intervento a Radio Radio ricorda come non si debba andare verso a un voto nel 2023, ma in una data decisamente più vicina. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Seche si va are tra due anni, è chiaro che non si può. Io non ho detto né di no né di sì a priori. In base alle risposte, prenderemo una posizione. Ma se devono esserci altri giorni o settimane persi, allorano in tutto il mondo…”. Matteoapre alla possibilità di dare laa unpresieduto da Mario, ma in un intervento a Radio Radio ricorda come non si debba andare verso a un voto nel, ma in una data decisamente più vicina. SportFace.

