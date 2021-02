Governo Draghi, Salvini: "No pregiudizi ma voto resta via maestra" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Come centrodestra compatto, ribadiamo che la strada maestra sono le elezioni. Con il voto si potrebbe dare al Paese stabilità, un Governo stabile". Lo dice Matteo Salvini, al termine del vertice del centrodestra alla Camera. Il leader della Lega. "C'è soddisfazione che dopo settimane di perdite di tempo non ci sono più Conte, Casalino, Renzi, Azzolina, questo - spiega - è già un servizio reso all'Italia". "La via maestra - ribadisce il leader della Lega - sono le elezioni entro la primavera. Ovviamente - ha aggiunge Salvini - siamo realisti, sappiamo che il Paese ha bisogno di risposte immediate. C'è Draghi che ci incontrerà, andremo a capire, proporre e valutare", sottolinea. "Noi - chiarisce - non abbiamo pregiudizi, gli italiani ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Come centrodestra compatto, ribadiamo che la stradasono le elezioni. Con ilsi potrebbe dare al Paese stabilità, unstabile". Lo dice Matteo, al termine del vertice del centrodestra alla Camera. Il leader della Lega. "C'è soddisfazione che dopo settimane di perdite di tempo non ci sono più Conte, Casalino, Renzi, Azzolina, questo - spiega - è già un servizio reso all'Italia". "La via- ribadisce il leader della Lega - sono le elezioni entro la primavera. Ovviamente - ha aggiunge- siamo realisti, sappiamo che il Paese ha bisogno di risposte immediate. C'èche ci incontrerà, andremo a capire, proporre e valutare", sottolinea. "Noi - chiarisce - non abbiamo, gli italiani ...

