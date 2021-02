Governo: Draghi oltre un'ora da Mattarella, fiducia ma strada resta in salita/Adnkronos (3) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - Ci saranno soltanto figure tecniche come avvenne con gli esecutivi presieduti da Lamberto Dini e Mario Monti? Troveranno posto ministri parlamentari espressione diretta perciò dei partiti insieme a tecnici come nel gabinetto guidato da Carlo Azeglio Ciampi? Saranno presenti personalità in qualche modo riconducibili ad aree culturali di riferimento delle forze politiche? Ci sarà una qualche forma di continuità con ministri del Governo uscente, vista anche la necessità di fare i conti con l'emergenza sanitaria e le sue conseguenze economiche e sociali? Ci sarà un ruolo anche per Giuseppe Conte, che comunque avrebbe confidato ad esponenti del Movimento 5 stelle di non essere disposto ad accettare alcun ministero? Sono le domande che rimbalzano con più frequenza in queste ore, alle quali nessuno è in grado di rispondere. Di certo dal Capo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) () - Ci saranno soltanto figure tecniche come avvenne con gli esecutivi presieduti da Lamberto Dini e Mario Monti? Troveranno posto ministri parlamentari espressione diretta perciò dei partiti insieme a tecnici come nel gabinetto guidato da Carlo Azeglio Ciampi? Saranno presenti personalità in qualche modo riconducibili ad aree culturali di riferimento delle forze politiche? Ci sarà una qualche forma di continuità con ministri deluscente, vista anche la necessità di fare i conti con l'emergenza sanitaria e le sue conseguenze economiche e sociali? Ci sarà un ruolo anche per Giuseppe Conte, che comunque avrebbe confidato ad esponenti del Movimento 5 stelle di non essere disposto ad accettare alcun ministero? Sono le domande che rimbalzano con più frequenza in queste ore, alle quali nessuno è in grado di rispondere. Di certo dal Capo ...

