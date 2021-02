Governo Draghi, Movimento 5 Stelle contrario: “No a Monti bis” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Movimento 5 Stelle si mette di traverso e dice “no” al Governo tecnico presieduto da Mario Draghi: il futuro post Conte bis è all’opposizione. FREDERICK FLORIN/AFP via Getty Images“Il Movimento 5 Stelle non voterà per la nascita di un Governo tecnico presieduto da Mario Draghi”. Lo ha reso noto il capo politico pentastellato Vito Crimi dopo il discorso al Paese di Sergio Mattarella, chiudendo a priori la porta all’ex presidente della BCE. Dopo l’esito negativo del mandato esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico, Draghi è stato convocato dal capo dello Stato al Quirinale alle 12 di questa mattina per provare a dar vita a un Governo “non politico”. La paura del Movimento ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ilsi mette di traverso e dice “no” altecnico presieduto da Mario: il futuro post Conte bis è all’opposizione. FREDERICK FLORIN/AFP via Getty Images“Ilnon voterà per la nascita di untecnico presieduto da Mario”. Lo ha reso noto il capo politico pentastellato Vito Crimi dopo il discorso al Paese di Sergio Mattarella, chiudendo a priori la porta all’ex presidente della BCE. Dopo l’esito negativo del mandato esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico,è stato convocato dal capo dello Stato al Quirinale alle 12 di questa mattina per provare a dar vita a un“non politico”. La paura del...

