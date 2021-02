Governo Draghi: inizia il toto-ministri. I nomi di chi potrebbe entrare in squadra (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’incarico di formare il nuovo esecutivo (dopo l’era Conte) è stato affidato all’ex presidente della Bce, Mario Draghi, che è già pronto a confrontarsi con tutte le forze politiche e sociali e capire se esiste la possibilità di dar vita a un Governo Draghi, appoggiato dal Parlamento italiano. L’incarico è stato quindi accettato con riserva. Nel frattempo abbiamo assistito alle dichiarazioni di diversi leader ed esponenti dei partiti, alcuni disposti a sostenere il nuovo Governo, altri schiratisi sul fronte del no, altri ancora a favore delle elezioni. Ed è anche già partito il toto-ministri, per capire i nomi dei personaggi (non politici) pronti a succedere all’esecutivo Conte. Mattarella ha chiesto in modo esplicito e severo un esecutivo “di alto profilo e senza ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’incarico di formare il nuovo esecutivo (dopo l’era Conte) è stato affidato all’ex presidente della Bce, Mario, che è già pronto a confrontarsi con tutte le forze politiche e sociali e capire se esiste la possibilità di dar vita a un, appoggiato dal Parlamento italiano. L’incarico è stato quindi accettato con riserva. Nel frattempo abbiamo assistito alle dichiarazioni di diversi leader ed esponenti dei partiti, alcuni disposti a sostenere il nuovo, altri schiratisi sul fronte del no, altri ancora a favore delle elezioni. Ed è anche già partito il, per capire idei personaggi (non politici) pronti a succedere all’esecutivo Conte. Mattarella ha chiesto in modo esplicito e severo un esecutivo “di alto profilo e senza ...

matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - lorepregliasco : *FLASH -GOVERNO: M5S SI SPACCA SU DRAGHI, FONTI 'LINEA CRIMI NON CONDIVISA, RISCHIO ROTTURA'- FLASH* = - piercarlogiusep : RT @dellorco85: #Crimi: 'Il M5S non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario #Draghi.' - anto_a_a : RT @RadioRadioWeb: Il 10 aprile 2019 facevo un appello agli italiani: ‘Vi do tutte le prove che stanno per creare il Governo #Draghi. E lo… -