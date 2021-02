Governo Draghi, il centrodestra prende tempo. Salvini: “No pregiudizi, ma urne via maestra”. Forza Italia verso il sostegno: “Folle dire di no” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Meglio prendere tempo. Dentro il centrodestra il rischio di spaccature sul nome di Mario Draghi, premier incaricato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, è reale. Da una parte i centristi e (almeno) un pezzo di Forza Italia che spinge per il via libera, dall’altra Fratelli d’Italia, tra i più contrari a un sostegno, così come la Lega di Matteo Salvini, divisa tra l’area del governatore Luca Zaia e di Giancarlo Giorgetti pronta al dialogo e quella più sovranista che teme di perdere consensi in favore di Giorgia Meloni. Così non sono bastate diverse ore di vertice a Montecitorio, tra i leader dei partiti, per trovare una decisione comune. Nel tentativo di mantenere un fronte compatto, la parola d’ordine al momento è rinviare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Megliore. Dentro ilil rischio di spaccature sul nome di Mario, premier incaricato dal capo dello Stato Sergio Mattarella, è reale. Da una parte i centristi e (almeno) un pezzo diche spinge per il via libera, dall’altra Fratelli d’, tra i più contrari a un, così come la Lega di Matteo, divisa tra l’area del governatore Luca Zaia e di Giancarlo Giorgetti pronta al dialogo e quella più sovranista che teme di perdere consensi in favore di Giorgia Meloni. Così non sono bastate diverse ore di vertice a Montecitorio, tra i leader dei partiti, per trovare una decisione comune. Nel tentativo di mantenere un fronte compatto, la parola d’ordine al momento è rinviare le ...

