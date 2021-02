Governo Draghi: i nomi dei ministri, chi sono i possibili membri dell’esecutivo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Governo Draghi, iniziano a circolare i primi nomi che potrebbero comporre l’esecutivo. Ecco i papabili per gli incarichi (Photo by Sean Gallup/Getty Images) In Parlamento circolano già i primo nomi riguardanti coloro che formeranno l’esecutivo del Governo Draghi. Sergio Mattarella spinge per un team di alto profilo e in questo contesto potrebbe far il suo ingresso Marta Cartabia, ex presidente della Corte Costituzionale. Per la Cartabia si prefigura il comando del ministero della Giustizia. Ti potrebbe interessare anche->Vaccini, quando l’avremo tutti? Lo calcola un’app e dà un giorno Governo Draghi, Mattarella spinge per nomi di alto profilo Sergio Mattarella ha indicato l’economia e il sistema ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 febbraio 2021), iniziano a circolare i primiche potrebbero comporre l’esecutivo. Ecco i papabili per gli incarichi (Photo by Sean Gallup/Getty Images) In Parlamento circolano già i primoriguardanti coloro che formeranno l’esecutivo del. Sergio Mattarella spinge per un team di alto profilo e in questo contesto potrebbe far il suo ingresso Marta Cartabia, ex presidente della Corte Costituzionale. Per la Cartabia si prefigura il comando del ministero della Giustizia. Ti potrebbe interessare anche->Vaccini, quando l’avremo tutti? Lo calcola un’app e dà un giorno, Mattarella spinge perdi alto profilo Sergio Mattarella ha indicato l’ecoa e il sistema ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - BentivogliMarco : Da Agosto 2019 bisognava fare un Governo di alto profilo. Abbiamo buttato tempo, soldi e posti di lavoro perché han… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - Succhiandiamo : RT @CicRosina: Renzi è già al lavoro per far cadere il governo Draghi - asantangelo : L’Italia si merita il governo Draghi, grazie al whatever it takes di Renzi -