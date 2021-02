Governo Draghi, cosa succede nel centrodestra (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A quanto si apprende da fonti dell’alleanza, nel vertice di centrodestra, tra le ipotesi da approfondire anche quella di un eventuale voto di astensione che tutta la coalizione potrebbe assumere nei confronti di Draghi. In particolare, raccontano che il tema sarebbe stato messo sul tappeto anche da Giorgia Meloni, dopo aver ribadito che la linea dovrebbe essere quella di puntare al voto. In subordine, l’astensione potrebbe essere una opzione ‘unitaria’ che terrebbe insieme le varie sensibilità. Secondo le stesse fonti, la proposta non sarebbe stata accolta positivamente. Contrarie Forza Italia e Cambiamo, mentre la Lega riflette sul da farsi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A quanto si apprende da fonti dell’alleanza, nel vertice di, tra le ipotesi da approfondire anche quella di un eventuale voto di astensione che tutta la coalizione potrebbe assumere nei confronti di. In particolare, raccontano che il tema sarebbe stato messo sul tappeto anche da Giorgia Meloni, dopo aver ribadito che la linea dovrebbe essere quella di puntare al voto. In subordine, l’astensione potrebbe essere una opzione ‘unitaria’ che terrebbe insieme le varie sensibilità. Secondo le stesse fonti, la proposta non sarebbe stata accolta positivamente. Contrarie Forza Italia e Cambiamo, mentre la Lega riflette sul da farsi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

