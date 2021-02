Governo Draghi | cosa accadrà | ministri politici per blindare la maggioranza o astensione grillina

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo il primo plauso alla scelta di Sergio Mattarella di dare a Marioil compito di comporre un nuovo esecutivo in modo da evitare di andare al voto in piena pandemia, iniziano ad affiorare le...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - matteorenzi : Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l’appello del Presidente… - BentivogliMarco : Da Agosto 2019 bisognava fare un Governo di alto profilo. Abbiamo buttato tempo, soldi e posti di lavoro perché han… - talismanogiada : Per il M5S #Draghi è la manna dal cielo e dall'opposizione potremmo denunciare liberamente il malaffare o i fatti p… - zio_davide : RT @raffaellapaita: È un dovere di ogni costruttore accogliere l’appello del Presidente #Mattarella e sostenere il governo di Mario #Draghi… -

Percepito come un vaccino per salvare l'Italia alla deriva, ilchesi appresta a formare sara' un esecutivo snello, di circa 16 ministri, depurato dai dicasteri doppioni e formato, ...L'ex presidente della Bce è arrivato al Colle poco prima di mezzogiorno per incontrare il Capo dello Stato e ricevere l'incarico di formare un nuovo esecutivo: i momenti salienti degli impegni del ...Con Draghi al governo tornano alla ribalta i rumors di qualche mese fa quando si parlava di uno "schema Ciampi" per il Quirinale ...Da qui il capo dello Stato ha convocato l’ex presidente della BCE Mario Draghi al Quirinale per conferirgli l’incarico di formare un nuovo governo. Una volta ottenuta la fiducia, il nuovo governo può ...