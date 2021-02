Governo: Draghi al Quirinale, cosa succede adesso e quali sono i ministri possibili (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il presidente del consiglio incaricato da Mattarella sale al Colle per parlare con il presidente della Repubblica. Alla fine del colloquio accetterà 'con riserva' l'incarico e comincerà a sentire le ... Leggi su today (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il presidente del consiglio incaricato da Mattarella sale al Colle per parlare con il presidente della Repubblica. Alla fine del colloquio accetterà 'con riserva' l'incarico e comincerà a sentire le ...

ShooterHatesYou : Si però adesso che facciamo un governo tecnico con #Draghi non roviniamolo subito facendolo cadere, cerchiamo di te… - BentivogliMarco : Da Agosto 2019 bisognava fare un Governo di alto profilo. Abbiamo buttato tempo, soldi e posti di lavoro perché han… - mariaederaM5S : Non voterò un #governo #Draghi. Non sono stata eletta per questo. Ringrazio @GiuseppeConteIT, una persona che a dif… - cechi66 : @Michelamikba1 @Gianmar26145917 @borghi_claudio I 5 stelle hanno detto che non vanno al governo con Draghi - BarisiGiancarlo : RT @dellorco85: #Crimi: 'Il M5S non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario #Draghi.' -