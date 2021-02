**Governo: Di Maio, 'a Paese serve esecutivo politico, trovare sintonia'** (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “Io credo che mai come in questo momento il nostro Paese abbia bisogno di un governo politico, dove in agenda ci siano le risposte ai bisogni dei cittadini, istanze di cui si devono far carico le forze politiche presenti in parlamento. Il presidente Mattarella ha espresso la chiara volontà di non mandare a sbattere il Paese con il voto durante questa crisi pandemica e ha incaricato una figura di alto profilo. Ma la sfida della politica, che ha già portato il movimento 5 stelle per ben due volte ad assumersi le sue responsabilità insieme ad altre forze politiche, deve essere quella di tornare a parlarsi per superare le divisioni. È nostro dovere riuscire a trovare una sintonia politica per il bene e il futuro del nostro Paese con un governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - “Io credo che mai come in questo momento il nostroabbia bisogno di un governo, dove in agenda ci siano le risposte ai bisogni dei cittadini, istanze di cui si devono far carico le forze politiche presenti in parlamento. Il presidente Mattarella ha espresso la chiara volontà di non mandare a sbattere ilcon il voto durante questa crisi pandemica e ha incaricato una figura di alto profilo. Ma la sfida della politica, che ha già portato il movimento 5 stelle per ben due volte ad assumersi le sue responsabilità insieme ad altre forze politiche, deve essere quella di tornare a parlarsi per superare le divisioni. È nostro dovere riuscire aunapolitica per il bene e il futuro del nostrocon un governo ...

matteograndi : “Un governo europeista”. “Gli europeisti per Conte”. “La svolta europeista di Di Maio”. “L’antisovranismo”. Poi arr… - Maumol : Governo, Salvini ha una grande opportunità: il sostegno a Draghi gli consentirebbe di avere la legittimità europea… - fattoquotidiano : #Draghi, pressione sul M5S per il governo tecnico. Di Maio: noi per governi politici - marieta99044909 : RT @PaoloBorg: 'Mi state proponendo di votare un governo con Conte premier, Orlando e Fraccaro vice,Di Maio agli Esteri, Bonafede agli Inte… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Di Maio non chiude a Draghi ma vuole un governo politico -