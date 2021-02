Governo, Di Battista cita Cossiga: “Draghi svenderà l’Italia” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Un ‘no’ compatto da parte del Movimento all’ipotesi Draghi non solo sarebbe un gesto responsabile nei confronti degli italiani, ma aprirebbe praterie di dignità e, perché no, anche di governo. Ovviamente un governo Politico che sappia gestire i fondi del Recovery Fund con meticolosità e rigore. E, soprattutto, nell’interesse pubblico”. Cosi’ Alessandro Di Battista nel suo editoriale sul giornale online Tpi.it. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Un ‘no’ compatto da parte del Movimento all’ipotesi Draghi non solo sarebbe un gesto responsabile nei confronti degli italiani, ma aprirebbe praterie di dignità e, perché no, anche di governo. Ovviamente un governo Politico che sappia gestire i fondi del Recovery Fund con meticolosità e rigore. E, soprattutto, nell’interesse pubblico”. Cosi’ Alessandro Di Battista nel suo editoriale sul giornale online Tpi.it.

