Governo del Presidente, che cosa significa: quali sono i precedenti in Italia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Capo dello Stato Italiano, Sergio Mattarella, ha optato per un Governo del Presidente: ma cosa significa e quali sono stati in passato? Novità importanti nelle ultime ore in Italia con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha varato per un Governo del Presidente, ossia un esecutivo di breve durata, con programma e obiettivi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Capo dello Statono, Sergio Mattarella, ha optato per undel: mastati in passato? Novità importanti nelle ultime ore incon il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha varato per undel, ossia un esecutivo di breve durata, con programma e obiettivi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

lauraboldrini : Soffocata anche questa volta la speranza di rivederlo libero. Altri 45 giorni di carcere per #PatrickZaki. Ormai… - giorgio_gori : Se Renzi ha interesse a chiudere sul ConteTer per massimizzare il suo dividendo, per ragioni opposte il Pd dovrebbe… - borghi_claudio : Quando si farà un bilancio a mente fredda del governo M5S PD capiremo bene cosa abbiamo passato e che follia abbiam… - Leaderdelsettor : RT @Lostsoul752: @RUGG40155628 @aronhector1861 @matteorenzi Quali interessi? Se arrivasse un governo Draghi, avrebbe fatto solo i nostri in… - pattygatty65 : @borghi_claudio @CottarelliCPI Spero vivamente che le forze politiche di dx , non votino la fiducia al governo Drag… -