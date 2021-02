Governo, Conte al M5S: “Non accetterei mai un ministero” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti M5S, Giuseppe Conte ha rassicurato diversi esponenti grillini, nei colloqui intercorsi in queste ore, circa la sua intenzione di non accettare alcun ministero, ove mai gliene fosse offerto uno, dal presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti M5S, Giuseppeha rassicurato diversi esponenti grillini, nei colloqui intercorsi in queste ore, circa la sua intenzione di non accettare alcun, ove mai gliene fosse offerto uno, dal presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

