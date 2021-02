Governi tecnici: da Ciampi a Mario Draghi. Bene quelli targati Banca d’Italia. Male Mario Monti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . Sono stati tre: guidati da Carlo Azeglio Ciampi, Lamberto Dini e Mario Monti. Il quarto sarà Mario Draghi (che comunque farà il tentativo) che viene dall'esperienza della Banca d'Italia come i primi due. Ciampi e i ristori dopo la bomba dei Georgofili, a Firenze. Lamberto Dini e la prima riforma delle pensioni. I tagli di Monti e gli esodati della Fornero Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) . Sono stati tre: guidati da Carlo Azeglio, Lamberto Dini e. Il quarto sarà(che comunque farà il tentativo) che viene dall'esperienza dellad'Italia come i primi due.e i ristori dopo la bomba dei Georgofili, a Firenze. Lamberto Dini e la prima riforma delle pensioni. I tagli die gli esodati della Fornero

TNannicini : Affidiamo a #Draghi 3 priorità: recovery, vaccini, scuola. Non è il fallimento della politica, ma di chi ha smarrit… - AndCol81 : Governo tecnico? Non con il mio voto. Meglio, come estrema possibilità, le elezioni. I governi tecnici, come ci ha… - La7tv : #dimartedi Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini: 'I governi tecnici non esistono perchè li deve votar… - alicedeferrari : RT @alinomilan: Rilancio a maggior ragione stasera il mio sogno: 30 anni di governi tecnici. Ministri in grisaglia senza twitter, ministre… - DavideSutera : @Mov5Stelle @vitocrimi NO A DRAGHI!!! NIENTE GOVERNI TECNICI NE TANTOMENO POLITICI CON LUI! BASTA! ANDIAMO AL VOTO!!!!! -