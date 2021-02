(Di mercoledì 3 febbraio 2021)ha accettato di3,8di dollari - un importo irrisorio per un'azienda del valore di oltre 1 trilione di dollari - per risolvere il problema dei risarcimenti e delle. L'Office of Federal Contract Compliance Programs dell'US Department of Labor ha scoperto le disparità di retribuzione e offerta quando ha condotto un'indagine sulla società alcuni anni fa. E' stato scoperto che ilha sottopagato ingegneri donne nei suoi uffici di Mountain View e Washington dal 2014 al 2017. L'ufficio ha anche scoperto che ai candidati di ingegneria del software donne e asiatichesedi didi San Francisco, Sunnyvale e Kirkland sono ...

misteruplay2016 : Google e le accuse di discriminazioni nelle assunzioni: il gigante della tecnologia costretto a pagare $3,8 milioni - TonusAldo : RT @Lega_Biella: #iostoconsalvini Open Arms, ecco gli 8 punti che smontano le accuse a Salvini - - CMottironi : Batosta per Google: dovrà pagare 3,8 milioni di dollari per accuse di discriminazione - DarthCipollino : @The27ALDUIR @RheaRipley_WWE @BiancaBelairWWE @SashaBanksWWE @Tess_Blanchard @BeckyLynchWWE Cerca 'Tessa Blanchard… - AgostinelliAldo : Quando i nodi vengono al pettine, può essere costoso! #Google ha accettato di pagare $2,59 mln a 5.500 dipendenti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Google accuse

Pioverannosempre più pesanti sulla Tropea, che si troverà tutto lo studio contro a tal ... Cosa accadrà? Per restare aggiornati sull'argomento, seguiteci suNews andando su questa pagina ...La società di proprietà di Facebook sta lottando costantemente contro le variedi violazione ... è quindi meglio recarvi nelPlay Store o nell' Apple App Store e controllare di aver ...Google ha accettato di pagare 3,8 milioni di dollari - un importo irrisorio per un'azienda del valore di oltre 1 trilione di dollari - per risolvere il problema dei risarcimenti e delle discriminazion ...Discriminazione salariale nei confronti delle donne e anche verso alcune aspiranti dipendenti: Google ha accettato di pagare 2,6 milioni di dollari per sedare le accuse di ben 5.500 tra lavoratrici do ...