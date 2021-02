Golden Globes 2021, le nomination: Laura Pausini candidata (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Era data tra le favorite ai Golden Globes 2021, e tra le favorite alla candidatura all’Oscar 2021 con il film La vita davanti a sé (The Life Ahead) di Edoardo Ponti. Ma Sophia Loren non è rientrata tra le candidature annunciate da Sarah Jessica Parker e Taraji P. Henson, ha anche ottenuto la candidatura per la miglior canzone, Io sì/Seen, cantata da Laura Pausini. Per le altre candidature sono state rispettate in gran parte le nostre previsioni. sorpresa Quale è stata la sorpesa? Tra migliori film drammatici ha sorpreso la candidatura di Promising Young Woman a scapito di Da 5 Bloods di Spike Lee, che in realtà non ha preso candidature, dopo aver vinto quasi tutto nei precedenti premi, e One Night in Miami… di Regina King (nominata però come miglior regista, categoria che include ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Era data tra le favorite ai, e tra le favorite alla candidatura all’Oscarcon il film La vita davanti a sé (The Life Ahead) di Edoardo Ponti. Ma Sophia Loren non è rientrata tra le candidature annunciate da Sarah Jessica Parker e Taraji P. Henson, ha anche ottenuto la candidatura per la miglior canzone, Io sì/Seen, cantata da. Per le altre candidature sono state rispettate in gran parte le nostre previsioni. sorpresa Quale è stata la sorpesa? Tra migliori film drammatici ha sorpreso la candidatura di Promising Young Woman a scapito di Da 5 Bloods di Spike Lee, che in realtà non ha preso candidature, dopo aver vinto quasi tutto nei precedenti premi, e One Night in Miami… di Regina King (nominata però come miglior regista, categoria che include ...

