Golden Globes 2021 | le nomination | “La vita davanti a sé” migliore film straniero | nominata Laura Pausini

Annunciate le nominations dei Golden Globes 2021 (la cerimonia – probabilmente virtuale – è fissata per il 28 febbraio). A parte il solito gioco nominati-nominati no, fa piacere vedere ben quattro doppie candidature femminili. Per quanto riguarda il cinema, tra migliori film drammatici ha sorpreso la candidatura di Promising Young Woman a scapito di Da 5 Bloods di Spike Lee e One Night in Miami… di Regina King (nominata però come miglior regista, categoria che include anche Emerald Fennel, regista appunto di Young Woman e Camilla Parker Bowles in The Crown). Fennel è stata nominata anche come miglior sceneggiatrice. Gli altri film film in gara nel drama sono Nomadland, Mank, The Father e The trial of the Chicago 7.

