Golden Globe, candidatura per il film girato a Bari con protagonista Sophia Loren "La vita davanti a sé" in corsa per il migliore in lingua straniera, anche la canzone di Laura Pausini punta al successo

"La vita davanti a sé" candidato al titolo di miglior film in lingua straniera. protagonista Sophia Loren, il film di Eduardo Ponti prodotto da Netflix è stato girato a Bari che dunque, grazie alla gara per il Golden Globe, conquista la ribalta mondiale. In lizza per il successo anche il brano di Laura Pausini nella colonna sonora del film.

