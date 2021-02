Golden Globe 2021: La vita davanti a sé, il film con Sophia Loren candidato per l'Italia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'Italia è ai Golden Globe 2021 con La vita davanti a sé il film Netflix con Sophia Loren che ha ricevuto una nomination come Miglior film Straniero; tra i candidati anche il brano della colonna sonora della pellicola cantato da Laura Pausini. Ogni anno si attendono con trepidazione le nomination ai premi cinematografici e tv, come quelle per gli imminenti Golden Globe 2021 annunciate proprio questo pomeriggio. E il 2021 potrebbe portare all'Italia due grandi premi: quello per il Miglior film Straniero grazie alla candidatura di La vita davanti a sé, il film con ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'è aicon Laa sé ilNetflix conche ha ricevuto una nomination come MigliorStraniero; tra i candidati anche il brano della colonna sonora della pellicola cantato da Laura Pausini. Ogni anno si attendono con trepidazione le nomination ai premi cinematografici e tv, come quelle per gli imminentiannunciate proprio questo pomeriggio. E ilpotrebbe portare all'due grandi premi: quello per il MigliorStraniero grazie alla candidatura di Laa sé, ilcon ...

