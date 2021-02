Gli studi di Oxford: "Il vaccino AstraZeneca riduce del 67% la trasmissione del virus" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Vuol dire che che un vaccinato difficilmente potrà contagiare gli altri, anche se entra in contatto con Sars-Cov2. I dati forniti da Andrew Pollard, leader del gruppo di Oxford: "Il vaccino funziona negli anziani e protegge dai sintomi gravi anche con le varianti" Leggi su repubblica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Vuol dire che che un vaccinato difficilmente potrà contagiare gli altri, anche se entra in contatto con Sars-Cov2. I dati forniti da Andrew Pollard, leader del gruppo di: "Ilfunziona negli anziani e protegge dai sintomi gravi anche con le varianti"

RobertoBurioni : @lacampiglio Purtroppo - e ribadisco il purtroppo - gli studi indicano con chiarezza che il ristorante è un luogo… - Agenzia_Italia : Gli anticorpi monoclonali sono la possibile cura per il Covid - fattoquotidiano : Biden e il salario minimo a 15 dollari l’ora. Gli studi: “Benefici per 27 milioni di lavoratori. E non c’è evidenza… - GiovanniDonize4 : Severgnini e la Fornero hanno criticato piuttosto aspramente gli introiti ricevuti da Renzi per la conferenza tenut… - Sabbath_fed : Molto interessanti gli #studi che si stanno conducendo in #USA per decontaminare i #suoli inquinati da #TNT (Tri-N… -