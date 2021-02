Giulia De Lellis | il buongiorno ha una dedica speciale | “Siete nel mio cuore”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)Defelicissima su Instagram per un grande obiettivo raggiunto: il risveglio per lei è stato emozionante. Scopriamo perché Un risveglioper l’influencer romana che rimane tra i personaggi più conosciuti nel panorama nazionale. Bellezza e doti fisiche indiscusse, l’ex di Andrea Damante riesce a rimanere al centro dell’attenzione anche per le sue L'articolo proviene da Leggilo.org.

Claudicans : Forse la stiamo facendo fuori dal vaso, dato che nascono dalle bimbe di Giulia de Lellis - aleisdisgusted : @sempreannoiata figurati quando vuoi, mi sono sentita giulia de lellis ahahahah - Giulia_B : @machedavvero La prima volta che l'ho visto usare identificava le fan di Giulia De Lellis, non so se ce ne fossero altre prima. - MondoTV241 : GF VIP, Giulia De Lellis sostiene Andrea Zenga criticando il padre Walter #giuliadelellis #andreazenga #gfvip - zazoomblog : Giulia De Lellis difende Andrea Zenga: “Il padre ha fatto il fenomeno insensibile” - #Giulia #Lellis #difende… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Defesteggia il nuovo traguardo: appena sveglia è stupenda. L'influencer ha fatto impazzire i suoi fans con l'ultimo scatto pubblicato sul suo profilo InstagramDeè una ...Dopo l'incontro con il padre Walter Zenga , il gieffino ha ancora l'amaro in bocca e ancheDesembra non aver gradito l'intervento dello sportivo. La bella influencer romana dice la sua ...Parco Giardino Sigurtà cornice di Giortì, programma con Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Per l’occasione il parco è stato la cornice del matrimonio tra Elisabetta e Francesco.A breve andrà in onda su La5 Giortì, un nuovo programma firmato da Maria De Filippi condotto da Giulia De Lellis e Gemma Galgani.