Giudice chiede tesserino ad avvocato italiano di origini nigeriane: “Ma è laureato?” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Dice di esserci “rimasto male” ma non vuole parlare di “razzismo” Hilarry Sedu, avvocato italiano di origine nigeriana, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, rimasto “vittima” stamani di un episodio spiacevole al Tribunale per i minorenni di Napoli, dove un Giudice onorario, non credendo che Sedu potesse essere un avvocato, gli ha chiesto il tesserino, e se fosse laureato. Sedu, che alle scorse Regionali in Campania si candidò per il Pd, ha raccontato la vicenda sui social, buttandola un po’ sull’ironia, anche se amara, ma esprimendo comunque condanna per il comportamento del pubblico ufficiale. “Giunto il mio turno per la discussione di una causa – scrive Sedu – il neo magistrato onorario mi chiede di esibire il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Dice di esserci “rimasto male” ma non vuole parlare di “razzismo” Hilarry Sedu,di origine nigeriana, consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, rimasto “vittima” stamani di un episodio spiacevole al Tribunale per i minorenni di Napoli, dove unonorario, non credendo che Sedu potesse essere un, gli ha chiesto il, e se fosse. Sedu, che alle scorse Regionali in Campania si candidò per il Pd, ha raccontato la vicenda sui social, buttandola un po’ sull’ironia, anche se amara, ma esprimendo comunque condanna per il comportamento del pubblico ufficiale. “Giunto il mio turno per la discussione di una causa – scrive Sedu – il neo magistrato onorario midi esibire il ...

