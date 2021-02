Giovane poliziotto si toglie la vita | era diventato padre da pochi mesi

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dai primi riscontri, secondo quanto riferiscono i colleghi, come riporta Leggo , pare che ilsoffrisse di una depressione . Patologia che non era svanita nemmeno dopo la nascita del suo ...

toscanamedianew : Poliziotto salva un giovane con il massaggio cardiaco - Oxanna2003 : “Mio padre è un deputato e vi farò licenziare”: disse il giovane al poliziotto nel corso del controllo anti-Covid - marijoa64 : RT @magicaGrmente22: “Mio padre è un deputato e vi farò licenziare”: disse il giovane al poliziotto nel corso del controllo anti-Covid http… - odioicomunisti : RT @magicaGrmente22: “Mio padre è un deputato e vi farò licenziare”: disse il giovane al poliziotto nel corso del controllo anti-Covid http… - Annaelegalita : RT @magicaGrmente22: “Mio padre è un deputato e vi farò licenziare”: disse il giovane al poliziotto nel corso del controllo anti-Covid http… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovane poliziotto

Yeslife

Unsi è tolto la vita sparandosi all'interno della sua auto in un parcheggio di un hotel a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Dramma a Castel Volturno , in provincia di Caserta ,...Ma ai tempi ero ricca,e prepotente, e appena me ne accorsi lo lasciai, con questo bimbo di ... Mi aveva avuta a 21 anni, dopo che mio nonno e mio padre,della Squadra Mobile, le ...Poliziotta tenta di difendere una mamma con i suoi bambini importunata da un extracomunitario. La furia dell'uomo è incontenibile e inizia a colpire l'agente con violenti pugni al volto ...Un uomo ha spaccato il naso a una giovane poliziotta intervenuta su segnalazione di diverse persone che lamentavano la presenza di una persona aggressiva in strada. Si trattava di un uomo adulto di ol ...