Giornalisti, Premio Landolfo per la carta stampata a Stefano Renna (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Per il web (ex aequo) a Rosario Balestrieri per 'Potature pericolose: a rischio la salute degli alberi e la nostra incolumità' (Napoli Today) e a Giuseppe Delle Cave per 'L'ultimo samurai delle vigne ... Leggi su napoli.repubblica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Per il web (ex aequo) a Rosario Balestrieri per 'Potature pericolose: a rischio la salute degli alberi e la nostra incolumità' (Napoli Today) e a Giuseppe Delle Cave per 'L'ultimo samurai delle vigne ...

rep_napoli : Giornalisti, Premio Landolfo per la carta stampata a Stefano Renna [aggiornamento delle 18:47] - rep_napoli : Giornalisti, Premio Landolfo per la carta stampata a Stefano Renna [aggiornamento delle 18:35] - SuxxTweeter : @Pgreco_ @Efisio31251859 È stato istituito anche il premio Lingua D'oro, per i nostri ottimi giornalisti. Vince chi… - bradipo22 : I Golden Globes sono di certo un premio elitario ma che influenza sulla corsa, anche perché la cerimonia è sempre p… - hashtag24news1 : Il premio, giunto alla nona edizione, ricorda Francesco Landolfo, segretario dell'Ordine dei giornalisti della Camp… -