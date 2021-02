Giancarlo Magalli e Mario Draghi compagni di scuola, ecco le foto del liceo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato a Mario Draghi mandato esplorativo per formare un governo tecnico da lui guidato, l’opinione pubblica ha iniziato a volerne sapere di più sulla figura di Draghi, cercando curiosità su quest’uomo che avrà il compito arduo di risollevare l’Italia dal baratro nel quale è cascata e di traghettare il Paese fuori dalla pandemia. A fornire qualche simpatico ricordo è Giancarlo Magalli, che in passato aveva già raccontato di essere stato compagno di classe di Mario Draghi ai tempi del liceo. Giancarlo Magalli e le foto con Mario Draghi Ora il conduttore tira fuori per gli amici di Facebook vecchie ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato amandato esplorativo per formare un governo tecnico da lui guidato, l’opinione pubblica ha iniziato a volerne sapere di più sulla figura di, cercando curiosità su quest’uomo che avrà il compito arduo di risollevare l’Italia dal baratro nel quale è cascata e di traghettare il Paese fuori dalla pandemia. A fornire qualche simpatico ricordo è, che in passato aveva già raccontato di essere stato compagno di classe diai tempi dele leconOra il conduttore tira fuori per gli amici di Facebook vecchie ...

