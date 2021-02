Giallo di Caccamo, svolta a sorpresa: il risultato dell’autopsia sul corpo di Roberta Siragusa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gli avvocati della vittima, Giuseppe Canzone e Sergio Burgio, dopo la conclusione degli accertamenti hanno fatto sapere che il corpo della giovane presentava vasti segni di bruciatura. "Un corpo dilaniato, come ha detto il gip", ha detto l'avvocato Canzone che ha assistito all'autopsia. Ma l'autopsia sul corpo di Roberta Siragusa, la 17enne uccisa a Caccamo una settimana fa, non sembra essere stata decisiva. (Continua..) Per il delitto è in carcere il fidanzato della ragazza Pietro Morreale che dopo aver assassinato la fidanzata avrebbe dato fuoco al cadavere. "Dobbiamo attendere l'esito degli esami istologici per stabilire le cause della morte. Dall'esame sono emerse - ha affermato Manfredi Rubino il consulente nominato dagli avvocati che assistono la famiglia di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Gli avvocati della vittima, Giuseppe Canzone e Sergio Burgio, dopo la conclusione degli accertamenti hanno fatto sapere che ildella giovane presentava vasti segni di bruciatura. "Undilaniato, come ha detto il gip", ha detto l'avvocato Canzone che ha assistito all'autopsia. Ma l'autopsia suldi, la 17enne uccisa auna settimana fa, non sembra essere stata decisiva. (Continua..) Per il delitto è in carcere il fidanzato della ragazza Pietro Morreale che dopo aver assassinato la fidanzata avrebbe dato fuoco al cadavere. "Dobbiamo attendere l'esito degli esami istologici per stabilire le cause della morte. Dall'esame sono emerse - ha affermato Manfredi Rubino il consulente nominato dagli avvocati che assistono la famiglia di ...

