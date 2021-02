Giacomo Urtis: “Sono così ricco che non so quanto guadagno” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chirurgo dei vip, concorrente de Il Grande Fratello Vip, Giacomo Ortis è un volto noto della televisione nostrana. Ma quanto guadagna? Proviamo a dare qualche risposta. Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis E’ stato uno dei protagonisti de Il Grande Fratello Vip, anche se la sua esperienza nella casa di Cinecittà è durata un mese. Giacomo Urtis, 43enne, fuori dagli studi televisivi è uno stimato e famoso chirurgo plastico, che lavora principalmente con i Vip. Nato a Caracas, Urtis si è trasferito ad Alghero in giovane età, e nel 2002 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Sassari, specializzandosi in Dermatologia e Venereologia. A Milano consegue il Master in Chirurgia Estetica e in pochi anni diviene uno dei più famosi nel suo ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chirurgo dei vip, concorrente de Il Grande Fratello Vip,Ortis è un volto noto della televisione nostrana. Maguadagna? Proviamo a dare qualche risposta. Il chirurgo dei vipE’ stato uno dei protagonisti de Il Grande Fratello Vip, anche se la sua esperienza nella casa di Cinecittà è durata un mese., 43enne, fuori dagli studi televisivi è uno stimato e famoso chirurgo plastico, che lavora principalmente con i Vip. Nato a Caracas,si è trasferito ad Alghero in giovane età, e nel 2002 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Sassari, specializzandosi in Dermatologia e Venereologia. A Milano consegue il Master in Chirurgia Estetica e in pochi anni diviene uno dei più famosi nel suo ...

joyyears1 : RT @Mrs__Dimples: Ad oggi mi sento di fare un ringraziamento a Giacomo Urtis che pur conoscendo Tommaso da 6 anni non ci ha mai scartavetra… - intoharryseyes : RT @Mrs__Dimples: Ad oggi mi sento di fare un ringraziamento a Giacomo Urtis che pur conoscendo Tommaso da 6 anni non ci ha mai scartavetra… - ele12345678999 : RT @Mrs__Dimples: Ad oggi mi sento di fare un ringraziamento a Giacomo Urtis che pur conoscendo Tommaso da 6 anni non ci ha mai scartavetra… - martaxxofficial : RT @letterstohaz: Oppini, Enock, Giacomo Urtis, e Carlotta che nelle storie esprimono il loro affetto verso Dayane, quando le persone vanno… - letterstohaz : Oppini, Enock, Giacomo Urtis, e Carlotta che nelle storie esprimono il loro affetto verso Dayane, quando le persone… -