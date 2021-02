GFVIP Tommaso ha un incidente | Ecco le sue condizioni di salute

GrandeFratello : Tommaso che scappa a guardare l'anello ?????? #GFVIP - GrandeFratello : “Ma chi te conosce?”... in collegamento Tommaso Zorzi dice la sua!?? #GFVIP - anna_ursula : RT @elena28813645: Comunque seriamente chi non vede questo lecchinaggio da parte di Andrea Zelletta verso Tommaso o è cieco o ha i prosciut… - _martinak : RT @grande_flagello: Tommaso a Zenga: ' Siete uguali con tuo fratello. Lui sta con un'attrice...anche tu' Rosalinda: 'Daai!' Tommaso: 'Tran… - fIrtyuri : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVIP Tommaso

Grande Fratello

... 'dimmi dimmi, dimmi che sta succedendo': 'guarda Dayane, abbiamo trovato un bigliett....' Dayane: 'ah bigliettinu, messu iu' 😭😭😭😭😭😭 ##...aveva chiesto a Samantha come mai l'Isola fosse peggio del #Allora lei gli racconta che uno dei motivi era per aver avuto problemi intestinali causati anche della scarsa alimentazione E ...Gli autori del GF Vip censurano Tommaso Zorzi in seguito ad un'intima confessione che il gieffino ha fatto sulla de Grenet. Cosa è successo?Gf Vip, il brutto gesto di Tommaso Zorzi contro Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Siete un branco...». Oggi pomeriggio, nella Casa i concorrenti si sono cimentati in una prova ...