GFVip, svelato il mistero della lettera: la confessione di Dayane Mello (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Un siparietto divertente, ma rivelatore dello situazione corrente, si è svolto a cavallo della sera di ieri e le prime ore del mattino di oggi nella Casa del GFVip di Cinecittà, arriva la confessione della modella brasiliana Dayane Mello è sua la "manina" che ha raccolto la lettera di Rosalinda Celentano per Andrea Zenga dalla spazzatura: il motivo Da oggi mancano 26 giorni alla finale del Grande Fratello Vip edizione 2020-2021 e i giochi diventano intensi e a volte "crudeli". L'ultimo della serie ha preso vita subito dopo il live numero 36, quello di lunedì 1 febbraio. E' accaduto che, in maniera piuttosto ingenua, Rosalinda Celentano ha scritto una lettera confessione per Andrea ...

no_comment____r : RT @Cristinachioda2: @RamaTrash8 Bhe Dayane aveva già svelato la storia con Mario che Rosalinda le aveva confidato sotto le coperte ,ed ora… - Cristinachioda2 : @RamaTrash8 Bhe Dayane aveva già svelato la storia con Mario che Rosalinda le aveva confidato sotto le coperte ,ed… - ComfortablyFool : Ma non ha fatto nulla se non sentirsi lusingato da un bigliettino da una persona che gli piace! Dai basta! Tommy ha… - ComfortablyFool : No aspettate, ma in che senso lo ha chiesto Zenga il biglietto a Rosalinda? Vabbé, a prescindere da tutto sono minc… - mariagorgoni : #GFVIP Svelato il reale motivo per cui #MariaTeresaRuta Non voleva confessare il nome di #Baccini : -