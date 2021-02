GfVip, Dayane Mello fuori dalla casa momentaneamente per motivi familiari (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari“. Lo ha comunicato con una nota apparsa sui profili social la produzione del Grande Fratello Vip. Un grave lutto ha colpito la modella brasiliana: è morto infatti suo fratello Lucas, di 27 anni. Dayane è la prima finalista di questa lunghissima edizione del reality. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@DayaneMelloreal) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “è uscitadi “Grande Fratello Vip” per“. Lo ha comunicato con una nota apparsa sui profili social la produzione del Grande Fratello Vip. Un grave lutto ha colpito la modella brasiliana: è morto infatti suo fratello Lucas, di 27 anni.è la prima finalista di questa lunghissima edizione del reality. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) SportFace.

